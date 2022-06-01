Замглавы Черновицкой ОВА подозревают в попытке заработать на «скорых», которые бесплатно передали медикам

Заместителя главы Черновицкой областной военной администрации разоблачили на махинациях с автомобилями скорой медицинской помощи.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Профильный заместитель главы ОВА был ответственным за распределение «скорых» и определил одно из областных медучреждений как получателя части этой гумпомощи. Сделку удалось провести через гендиректора медучреждения.

Руководитель больницы, соответственно, переоформил пять полученных «скорых» на подконтрольную общественную благотворительную организацию, учредителем и владельцем которой он является, для предоставления платных транспортных услуг больным. То есть злоумышленники зарабатывали деньги на автомобилях, которые предусматривались для безвозмездной помощи от имени государства.

Ранее уже сообщили о подозрении медику. Теперь, когда собрана соответствующая доказательная база, установлено, что противоправная деятельность происходила с ведома заместителя председателя ОВА, этому чиновнику также объявлено о подозрении.

В настоящее время в рамках уголовного производства по части 5 статье 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники СБУ и Национальной полиции при процессуальном руководстве Черновицкой областной прокуратуры.

Местные СМИ сообщают, что подозрение вручили замглавы ОВА Артуру Мунтяну.