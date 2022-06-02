В Киеве полиция закрыла магазин брендовой одежды, в котором продавали наркотики

В Киеве оперативники полиции разоблачили точку сбыта наркотиков, замаскированную под магазин брендовой одежды.
Об этом сообщили в Национальной полиции.
Всего задержали шестерых подозреваемых, у них изъяли наркотиков на 500 тысяч гривен.
- Мы установили, что две семейные пары и их двое подельников организовали незаконный сбыт наркотиков. По результатам оперативных закупок и обысков по местам жительства задержанных мы изъяли около 1 килограмма каннабиса, 30 граммов кокаина, 29 таблеток экстази, около 15 граммов психотропа МДМА, - сообщил начальник отдела полиции №2 Шевченковского управления полиции Александр Дыбов.