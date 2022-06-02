В Киеве полиция закрыла магазин брендовой одежды, в котором продавали наркотики

В Киеве оперативники полиции разоблачили точку сбыта наркотиков, замаскированную под магазин брендовой одежды.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

Всего задержали шестерых подозреваемых, у них изъяли наркотиков на 500 тысяч гривен.