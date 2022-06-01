Министр обороны передал ВСУ свой автомобиль багги, на котором выигрывал чемпионат Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников передал украинским защитникам свой багги.

Об этом сообщили в Минобороны Украины.

Именно эта машина помогла ему завоевать «золото» и стать чемпионом Украины по гонкам по бездорожью в 2013 году. Перед тем, как передать авто воинам Резников лично провел тест-драйв в тяжелых условиях:

– Я проверил машину, она готова к бою! Она всюду проедет и не подведет. Пусть автомобиль служит ВСУ и сектору безопасности и обороны во славу Украины! – сказал Резников.

Автомобили типа багги – это высокопроходные машины, с легкостью преодолевающие самые сложные участки маршрута со скоростью более 80 км/ч. Такие машины имеют спрос среди бойцов ВСУ, в частности ССО.