В Кривом Роге у наркодельца изъяли 120 килограммов каннабиса

В Кривом Роге полицейские задержали 34-летнего подозреваемого в наркоторговле, у него изъяли 120 килограммов каннабиса.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Деятельность преступной организации была остановлена ​​осенью прошлого года. Тогда полицейские задержали 15 членов ОПГ. Продолжая розыск, полицейские установили поставщика каннабиса.

В автомобиле подозреваемого нашли метамфетамин, а в гаражном помещении – почти 120 килограммов каннабиса. Общая стоимость изъятого «товара» составляет 7 миллионов гривен. Фигуранту может грозить до 12 лет лишения свободы.