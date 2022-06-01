ГБР начало еще одно специальное расследование против Януковича

Суд разрешил следователям Государственного бюро расследований провести специальное расследование в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича, подозреваемого в подстрекательстве военнослужащих УГО к дезертирству.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
В феврале 2022 года Януковичу сообщили о подозрении в подстрекательстве военнослужащих Управления государственной охраны к дезертирству. 24 февраля 2014 Янукович, убегая от уголовной ответственности за преступления в отношении участников Майдана, склонил заместителя начальника УГО – начальника Службы безопасности Президента Украины к дезертирству.
«В «эвакуации» экс-президента из окрестностей села Урзуф Мангушского района Донецкой области помогали сотрудники силовых ведомств россии. Начальник его охраны не вернулся на место службы из служебной командировки в АР Крым. Вместе с тем, подозреваемый выехал за пределы Украины в российскую федерацию. На сегодняшний день в уголовном производстве подозреваются 4 человека. Кроме Януковича, непосредственно руководившего незаконной переправкой лиц через государственную границу, также подозрения объявлены сотрудникам Управления государственной охраны Украины и гражданскому лицу», - говорится в сообщении.