ГБР начало еще одно специальное расследование против Януковича

Суд разрешил следователям Государственного бюро расследований провести специальное расследование в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича, подозреваемого в подстрекательстве военнослужащих УГО к дезертирству.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

В феврале 2022 года Януковичу сообщили о подозрении в подстрекательстве военнослужащих Управления государственной охраны к дезертирству. 24 февраля 2014 Янукович, убегая от уголовной ответственности за преступления в отношении участников Майдана, склонил заместителя начальника УГО – начальника Службы безопасности Президента Украины к дезертирству.