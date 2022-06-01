В Одессе за вымогательство взятки задержали чиновников горсовета – у одного из них нашли российский паспорт

В Одессе полиция задержала группу чиновников городского совета, которые вымогали взятки за непроведение демонтажа рекламных объектов.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

Чтобы скрыть противоправную деятельность, чиновники привлекли посредников из сферы рекламных услуг. Через них вели «переговоры» и получали ежемесячное вознаграждение. Полиция задокументировала несколько фактов получения чиновниками через посредника взяток от предпринимателя.

Посредника задержали при получении очередного транша – 3200 гривен. Во время обысков по местам проживания фигурантов изъяли 535 тысяч гривен и почти 39 тысяч долларов. У одного из должностных лиц городского совета нашли действительный паспорт гражданина россии.