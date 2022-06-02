Полиция задержала руководителя госпредприятия академии аграрных наук, вымогавшего ₴135 тысяч взятки

Нацполиция задержала руководителя госпредприятия одного из институтов Национальной академии аграрных наук Украины при получении 135 тысяч гривен взятки.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований.

Подозреваемый требовал от предпринимателя 135 тысяч гривен неправомерной выгоды за заключение договора аренды складских помещений или договора ответственного хранения товарно-материальных ценностей. Тогда официальная стоимость таких услуг составляла бы всего 5 тысяч гривен в месяц. Чиновника задержали 2 июня во время получения им неправомерной выгоды.