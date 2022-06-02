В Харькове полиция закрыла подпольных цех, где производили подделки известных алкогольных напитков

В Харькове полицейские разоблачили преступную группировку, которая в промышленных масштабах производила фальсифицированный алкоголь.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

Оперативники и следователи установили не только каналы сбыта фальсификата, но всех участников группировки, места изготовления и хранения подакцизной продукции.

В состав группировки входило семь человек. Для производства и хранения алкогольной продукции они использовали гаражные боксы в Харькове и области.

Кустарным способом, без соблюдения технологического процесса они производили водку, коньяк, виски. Продавали продукцию под логотипами украинских и иностранных марок, товар попадал на рынки и полки небольших магазинов.

Во время обысков изъяли более 4 тысяч литров спирта, 22 тысячи сигарет без акцизных марок, оборудование и сырье для изготовления спирта, баллоны и фильтры, сахарные ароматизаторы, пластиковые бутылки. Общая стоимость изъятого достигает 4 миллионов гривен.