Бывшего заместителя министра Грымчака приговорили к 10 годам тюрьмы

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины проведет 10 лет за решеткой.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Напомним, что речь идет о Юрии Грымчаке. Бывшего замминистра и его помощника сотрудники СБУ задержали в августе 2019 года при получении части взятки – $480 тысяч. Он требовал $1,1 миллиона от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений. В НАБУ рассказали подробности дела о взятке замминистра Грымчака - он обещал решить проблему с судами через заместителя Луценко.

Грымчака признали виновным в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки. Его приговорили к 10 годам лишения свободы. Приговор суда вступил в силу.