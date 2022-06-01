Турция покупает украденное россией украинское зерно, - посол Украины

Посол Украины в Турции Василий Боднар назвал Турцию среди стран, покупающих украденное россией украинское зерно.

Об этом сообщает Reuters.

Посол также сообщил журналистам, что обратился за помощью к турецким властям и Интерполу, чтобы расследовать, кто причастен к поставкам зерна транзитом через турецкие воды.

Ранее сообщалось, что Турция готовит план по вывозу зерна из украинских портов и анонсировала переговоры в Стамбуле.

Напомним также, как оккупанты вывозили украинское зерно из Бердянска в Крым и рф.