В Украине создали специальную полицейскую группу для выявления сексуальных преступлений оккупантов

По инициативе МВД и НПУ в Украине создана специальная полицейская мобильная группа по выявлению и фиксации сексуальных преступлений, совершенных военнослужащими российской федерации.
Об этом заявила заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко.
При обработке населенных пунктов полицейские и психологи из группы общаются с местными жителями, выявляют факты преступлений сексуального характера, а также информируют и разъясняют, куда следует обратиться за помощью.
«Рабочая группа работает с 18 апреля в Киевской области, с 10 мая в Сумской области и с 31 мая в Черниговской области. За время работы в Киевской области выявлено 13 потерпевших от сексуальных преступлений, проработан 21 населенный пункт», - подчеркнула замминистра.
Павличенко также отметила, что специалист в составе группы имеют соответствующий опыт работы с пострадавшими от насилия, а также с детьми.
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