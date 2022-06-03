В Украине создали специальную полицейскую группу для выявления сексуальных преступлений оккупантов

По инициативе МВД и НПУ в Украине создана специальная полицейская мобильная группа по выявлению и фиксации сексуальных преступлений, совершенных военнослужащими российской федерации.

Об этом заявила заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко.

При обработке населенных пунктов полицейские и психологи из группы общаются с местными жителями, выявляют факты преступлений сексуального характера, а также информируют и разъясняют, куда следует обратиться за помощью.

«Рабочая группа работает с 18 апреля в Киевской области, с 10 мая в Сумской области и с 31 мая в Черниговской области. За время работы в Киевской области выявлено 13 потерпевших от сексуальных преступлений, проработан 21 населенный пункт», - подчеркнула замминистра.

Павличенко также отметила, что специалист в составе группы имеют соответствующий опыт работы с пострадавшими от насилия, а также с детьми.

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