В Одессе торговец оружием во время задержания взорвал гранату – пострадали трое оперативников

В Одессе полиция задержала 27-летнего харьковчанина, который подозревается в торговле оружием. Во время задержания он взорвал гранату и ранил троих полицейских.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

Также в причастности к торговле оружием подозревают 29-летнюю сожительницу фигуранта. Полиция задокументировала факт продажи автомата Калашникова, магазина к нему, патронов и гранат. Подельников задержали после очередной сделки с оружием на сумму 29 тысяч гривен.

«Увидев полицейских, подозреваемый попытался скрыться. Однако когда оперативники внутренней безопасности полиции его схватили, он достал из кармана сдетонировавшую гранату. В результате взрыва трое оперативников получили осколочные ранения. С травмами разной степени тяжести их доставили в больницу. Жизни полицейских ничего не угрожает», - говорится в сообщении.

У злоумышленника при себе было незаполненное удостоверение с изображением герба российской федерации и еще одна граната.