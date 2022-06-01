В Одессе директора БФ задержали за продажу гуманитарной помощи на полмиллиона гривен

В Одессе сотрудники СБУ и полиции задержали директора благотворительного фонда, который продавал гуманитарную помощь.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Установлено, что руководитель «Центра гуманитарной помощи», созданного на базе благотворительного фонда, с целью наживы с февраля по июнь этого года подыскивал поставщиков гуманитарной помощи из стран ЕС, а также получал бесплатную помощь от неравнодушных граждан Украины в виде продуктов питания, одежды, медикаментов, а также товаров военного назначения, в частности касок, бронежилетов, аптечек, тактических очков, раций, разгрузок, медицинских турникетов и т.д.

Фигурант задержан во время очередной незаконной продажи за почти 500 тысяч гривен медицинских товаров, военной амуниции и военных приборов.

В настоящее время задержанному сообщили о подозрении по части 3 статьи 201-2 УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается. За это преступление законом предусмотрено от 5 до 7 лет лишения свободы.