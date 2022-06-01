Украинские правоохранители расследуют более 15 тысяч военных преступлений россиян

В Украине правоохранители открыли более 15 тысяч уголовных производств из-за военных преступлений россиян.

Об этом заявила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в эфире украинского телемарафона, пишет УНН .

«На сегодняшний день четкая цифра — 15 649 военных преступлений и эти дела двигаются. И 7356 те, которые к ним причастны. Мы видим, что цифры зашкаливают и более 20 тысяч в суммарном количестве», — сказала Венедиктова.

Ранее сообщалось, что с 24 февраля следователи зарегистрировали и расследуют 22 678 преступлений, связанных с агрессией России: 14 935 из них – военные преступления, а 7232 – преступления против основ национальной безопасности Украины.

В настоящее время расследуется более 1000 преступлений по фактам предательства. 230 человек сообщено о подозрении. Разоблачены более 900 фактов коллаборационной деятельности, две сотни человек уже привлечены к ответственности.