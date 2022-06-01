На Буковине задержали шестерых мужчин призывного возраста, пытавшихся сбежать в Молдову

Пограничники задержали на Буковине 6 граждан, которые ночью на 4 июня хотели незаметно пересечь украинско-молдавскую границу.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины

«На протяжении этой ночи пограничники задержали шестерых граждан Украины, пытавшихся нарушить украино-молдавскую государственную границу», - говорится в сообщении.

На участке ответственности отдела «Сокиряны» наряд отделения «Вашковцы» заметил трех мужчин, которые сразу начали бежать, увидев пограничников. Впрочем, в окрестностях села Грубно их задержали.

Мужчинам оставалось около полукилометра до границы. Все они оказались жителями Славянска Донецкой области.

Так же в ночь на 4 июня на другом участке границы «Мамалыга» украинские пограничники задержали еще троих мужчин в 100 метрах от государственной границы. Они оказались жителями Полтавы и Запорожья.

Всех нарушителей доставили в пограничные подразделения, где им выписали протоколы об админнарушении за попытку незаконного пересечения границы. Полицейские открыли уголовное производство против всех шести нарушителей по статье «Уклонение от призыва по мобилизации».

Напомним, киевлянин организовал схему переправки мужчин призывного возраста в Молдову за $9000.