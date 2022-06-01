«Россия сама себя унижает»: Кулеба ответил Макрону на его призыв «не унижать РФ»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости избегания «унижения россии».

Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.

Кулеба написал, что «призывы избежать унижения России могут только унизить Францию и любую другую страну, которая к этому призвала бы».

«Ибо именно Россия сама себя унижает. Нам всем лучше сосредоточиться на том, как поставить Россию на ее место. Это принесет мир и спасет жизни», - написал министр иностранных дел Украины.

Как известно, Макрон предлагал Владимиру Зеленскому уступить украинский суверенитет, чтобы сохранить лицо путина.