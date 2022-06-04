В Николаевской области полицейские задержали мужчину, который в интернете приобрел 18 свертков с наркотиками

В субботу, 4 июня, сотрудники уголовного розыска Вознесенского районного управления полиции задержали 33-летнего местного жителя, который имел при себе 18 свертков с наркотическим веществом.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.
Запрещенные вещества мужчина заказал с помощью одного из популярных мессенджеров. При этом оплата за товар производилась путем пополнения электронных кошельков различных платежных систем. После чего заказ он получал в почтовом отделении.
«Правонарушителя следователи задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и в настоящее время решается вопрос о вручении ему сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка в целях сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». За такие действия мужчине грозит до восьми лет тюрьмы», - говорится в сообщении.