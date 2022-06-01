Спикер парламента Венгрии заявил о «психических проблемах» у Зеленского и намекнул на проблемы для украинских венгров после войны

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер выразил мнение о «психических проблемах» у Президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что он решительно, иногда жестко просит партнеров о поддержке.

Его комментарий из интервью ко Дню национального единства Венгрии приводит 444.hu, передает УП.

Кевер заявил, что не припоминает из своих наблюдений за международной политикой, чтобы когда-то лидер нуждающейся в помощи страны так «поднимал голос против кого-то», как это делает Владимир Зеленский, обращаясь не только к официальному Будапешту, но и, например, канцлеру Германии.

- Обычно тот, кто нуждается в помощи, просит об этом вежливо - конечно, настойчиво, но просит, а не требует или угрожает. Угрожают врагам, а не тем, кого хотят иметь друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема, - сказал Ласло Кевер.

Спикер сказал также, что ожидает проблем для украинских венгров после войны и «нужно быть очень осторожными», чтобы не дошло до того, что венгерскому меньшинству придется совсем покинуть родину.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что один из руководителей стран ЕС требовал доказательств, что зверства в Буче не являются инсценировкой со стороны Украины. Речь идет о премьере Венгрии Викторе Орбане.

Также сообщалось, что Польша «замораживает» отношения с Венгрией – Качиньский посоветовал Орбану сходить к офтальмологу, если он не видит, что произошло в Буче.

К тому же, премьер Венгрии отказался помогать Киеву с вооружением и поддержать эмбарго на нефть и газ, заявляя, что это остановит экономику страны. Поэтому Зеленский обратился к премьеру Венгрии Орбана: «Утратил честность где-то в контактах с москвой».

В итоге позиция Венгрии по нефтяному эмбарго была одной из ключевых причин, почему Евросоюз долго пытался согласовать шестой пакет санкций и в итоге сделал исключение для трубопроводной нефти. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что это поставит под угрозу энергетическую безопасность и называл новый пакет санкций против РФ "исторической ошибкой". Также из-за позиции Виктора Орбана в санкционный список не попал патриарх Кирилл.

Стоит также напомнить, что в 2017 году отношения между Украиной и Венгрией испортились, когда Верховная Рада приняла закон об образовании. Венграм показалось, что он ограничивает права их диаспоры в Закарпатской области. Из-за этого МИД Венгрии начал блокировать участие Украины в мероприятиях НАТО.

В 2019 году Украина внесла поправки в закон об образовании, отсрочив до 1 сентября 2023 года действие языковой статьи, разозлившей Венгрию, но Будапешт это не устроило. В сентябре министры иностранных дел Украины и Венгрии договорились о встрече на высшем уровне, которая должна открыть путь для урегулирования актуальных вопросов двусторонней повестки дня.

В январе 2020 года Верховная Рада приняла новый закон о среднем образовании с тремя языковыми моделями для национальных меньшинств. Он предусматривает, что в венгерских школах на Закарпатье может использоваться только родной язык, но с 5 класса не меньше 20% предметов должны преподаваться на украинском языке с ежегодным повышением до 40% в 9 классе и 60% в старшей школе.

Отметим, что в 2018 году Венгрия продолжала выдавать свои паспорта жителям Закарпатья.

Кроме того, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что владимир путин предупредил Венгрию о нападении на Украину, и Будапешт считал, что «сможет забрать часть своей территории». В самой Венгрии это отрицают.