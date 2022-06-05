В США неизвестные открыли огонь по толпе людей – 3 человека погибли, 11 ранены

В США по меньшей мере три человека погибли, еще 11 получили ранения в результате стрельбы в городе Филадельфия в штате Пенсильвания.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на канал ABC.

По словам представителя полиции, несколько человек открыли стрельбу по толпе на одной из улиц города в ночь на воскресенье.

Один из полицейских выстрелил в одного из нападавших, но неизвестно, задел ли его выстрелом. Нападавший бросил оружие и скрылся. Другие стрелки тоже скрылись.

Полиция просматривает материалы камер наблюдения в попытке установить личность и местонахождение нападавших.