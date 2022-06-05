Енин заявил, что с начала войны зарегистрировали 10 тысяч преступлений – 4 тысячи из них уже раскрыли

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин рассказал, что в условиях военного положения правоохранители раскрыли уже 4 тысячи преступлений.

О текущей криминогенной ситуации он рассказал в эфире всеукраинского телемарафона.

— Мы начинаем наблюдать рост преступности по определенным направлениям. Это увеличение где-то на 10% от количества умышленных убийств. Мы также видим рост уровня угонов автомобилей, а также преступлений, связанных с незаконным использованием оружия, — заявил Евгений Енин.

Он добавил, что люди начинают возвращаться в свои дома и видят следы ограблений, однако не понятно, совершены ли эти преступления оккупантами, или в тот период, когда жилье было без присмотра хозяев.