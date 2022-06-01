В Молдавии по запросу Беларуси задержали украинского нардепа Евгения Яковенко

Пограничная полиция Молдовы задержала народного депутата Украины Евгения Яковенко по запросу Белоруссии.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Deschide.

В пограничной службе Молдовы отмечают - украинский депутат был внесен Беларусью в базу розыска Интерпола. Там уточняют – его обвиняют во взяточничестве и коррупции.

Как сообщается, украинский депутат находится в СИЗО. Не исключена его экстрадиция в Белоруссию.

В свою очередь, глава бюро Интерпола в Кишиневе Виорел Тентю подтвердил, что минские власти обвиняют украинского нардепа во взяточничестве и коррупции и зарегистрировали запрос на его арест и экстрадицию.

Евгений Яковенко родился 6 червня 1965 року в городе Ош, Киргизстан.

Попал в украинский парламент в 2019 году, он победил по округу № 52 в Донецкой области. Его оппонент от политсилы «Оппозиционная платформа - За жизнь», заняв второе место, заявил о подкупе и фальсификации со стороны Яковенко.

Придя в Раду Яковенко решил остаться беспартийным.