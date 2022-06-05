На Киевщине обнаружили тело расстрелянного оккупантами мирного жителя

Возле села Вышеград Бучанского района Киевской области полицейские обнаружили тело расстрелянного оккупантами мирного жителя.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Тело обнаружили в лесу, где находились позиции армии Российской Федерации. По предварительным данным, мужчину агрессоры застрелили из огнестрельного оружия в голову.

- Полицейские установили, что 41-летний житель Волыни в прошлом году приехал работать строителем в село Колонщина под Макаровым. Во время оккупации пропал в районе, где базировались войска оккупантов. Правоохранители уже разыскали сестру погибшего, - сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небитов.

Полицейские, следователи и криминалисты осмотрели тело и направили на судмедэкспертизу, которая установит окончательную причину смерти. В дальнейшем тело погибшего передадут родным для погребения.