На Николаевщине полицейские задержали двоих мужчин за поножовщину – один напал на жену, а второй ранил знакомого

В Николаевской области полиция задержала двоих мужчин, которые в состоянии опьянения напали на людей с ножом.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Один инцидент случился 5 июня в селе Сергеевка Казанковской территориальной громады. В полицию поступило сообщение, что в Новобугскую центральную больницу доставили 53-летнюю женщину с проникающим ножевым ранением туловища.

На место происшествия прибыли группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что 53-летний мужчина, находясь в состоянии опьянения, во время конфликта схватил нож и ударил им свою жену.

Второй случай произошел в Первомайске. Около 00:10 ночи 5 июня в районный отдел полиции поступило сообщение от медиков о том, что возле одного из подъездов многоэтажки, расположенной по улице Выговского 26-летнему местному жителю нанесли проникающее ножевое ранение живота.

Полицейские выяснили, что накануне вечером пострадавший отдыхал в компании знакомых. Во время совместного застолья между потерпевшим и 22-летним знакомым возникла ссора, переросшая в драку. В ходе конфликта последний, достав нож, ударил им мужчину в живот.

Обоих злоумышленников задержали.

По указанному фактам полицейские начали уголовное производство по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»). За совершенное подозреваемым грозит лишение свободы сроком до восьми лет.