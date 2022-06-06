Киевлянин «наладил» схему переправки призывников в Польшу

Полицейские задержали жителя Киева, который организовывал незаконное пересечение границы для мужчин, уклоняющихся от призыва.

Об этом сообщает столичная полиция.

«За 3000-5000 долларов США злоумышленник помогал мужчинам призывного возраста беспрепятственно покинуть пределы страны. Теперь за свои поступки фигуранту грозит до девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества», – рассказали в ведомстве.

В ходе проверки правоохранители обнаружили деньги, мобильные телефоны и справки военно-врачебной комиссии, которые изъяли и направили на проведение экспертизы.

«Мужчина собирался переправить через государственную границу Украины с Польшей гражданина призывного возраста. Познакомившись с ним во Львове, злоумышленник получил денежные средства в общем размере 110 тыс. гривен. Сразу после получения денежных средств мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины», – добавили в прокуратуре.

Напомним, на Закарпатье уклонист спрятался в багажнике, чтобы выехать заграницу.