Двое жителей Днепропетровщины сбежали заграницу и продавали втридорога каски и «броники» для ВСУ под видом «гуманитарки»

Служба безопасности Украины разоблачила мошенников, которые организовали из-за границы схему продажи военной амуниции под видом «гуманитарки» на 60 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Жители Днепропетровщины сбежали заграницу и оттуда втридорога продавали каски и «броники».

«За границей они быстро открыли собственный бизнес - продавали военную амуницию и товары двойного назначения для нужд ВСУ, минимум втрое завышая их стоимость. Всего за время войны продали товаров на сумму более 60 миллионов гривен», - сообщает СБУ.

Чтобы не платить таможенные платежи в Украине, злоумышленники завозили продукцию как благотворительную помощь, подделывая документы от имени благотворительных организаций.

По данным СБУ, это позволило им уклониться от уплаты налогов на около 20 миллионов гривен.

В результате следственных действий, которые провели сотрудники СБУ и БЭБ, обнаружено значительное количество бронежилетов, касок, наколенников, тепловизоров, оптических прицелов, БПЛА и документацию, которая подтверждает противоправную деятельность.

Одному из участников схемы сообщено о подозрении. Решается вопрос о передаче арестованного имущества на нужды ВСУ.

Напомним, как в Киеве задержали афериста, который продавал волонтерам несуществующие бронежилеты, шлемы и форму для военных.