Суд признал виновным и оштрафовал председателя Бугской ОТГ Заволоку за попытку подкупа военкома

Вознесенский горрайонный суд Николаевской области признал виновным председателя Бугской ОТГ Вознесенского района Николаевской области Юрия Заволоку, обвиняемого в предоставлении должностному лицу неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Николаевская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере.

Приговором суда он приговорен к штрафу в сумме 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что на момент совершения преступления составило 17 тысяч гривен.

«Установлено, что в марте 2022 года председатель районной ОТГ предложил начальнику отделения комплектования Вознесенского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Николаевской области передать на нужды армии свой поврежденный в результате ДТП служебный автомобиль Renault Arkana 2020 года выпуска», - говорится в сообщении.

Для того, чтобы скрыть факт ДТП и списать автомобиль на потери во время проведения боевых действий, 6 апреля 2022 года он предоставил начальнику РТЦК и СП неправомерную выгоду в сумме 1000 долларов США.

Во время совершения преступления глава ОТГ был задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины.

В судебном заседании обвиняемый свою вину в инкриминируемом ему уголовном правонарушении признал полностью.

«Суд принял решение об изменении меры пресечения в отношении обвиняемого с залога на личное обязательство и обращение залога в сумме более 86 тысяч грн в доход государства. Уплаченные средства по согласию залогодателя и прокуроров перечислены на специальный банковский счет для поддержки Вооруженных Сил Украины. После вступления приговора в законную силу денежные средства неправомерной выгоды конфискуют в доход государства», - резюмировали в ведомстве.

Следует напомнить, что Заволоке также сообщили о подозрении в государственной измене. По версии следствия, при оккупации части Вознесенского района предоставлял оккупантам сведения о расположении позиций ВСУ на территории Вознесенского района Николаевской области, а также согласился на сотрудничество с представителем россии в проведении подрывной деятельности против Украины.