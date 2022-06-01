Мариупольские меткомбинаты Ахметова обратились в ОГП из-за кражи оккупантами металлопродукции, которую вывозят в рф

Мариупольские металлургические комбинаты ММК имени Ильича и «Азовсталь» горно-металлургической монополии Рината Ахметова «Метинвест» обратились в Офис генпрокурора с просьбой открыть уголовные производства по факту кражи российскими оккупантами принадлежащей комбинатам металлопродукции, которую системно вывозят в РФ.

Об этом идет речь в официальных заявлениях комбинатов, опубликованных 7 июня.

«Из открытых источников заявителю стало известно, что представители военных формирований Российской Федерации (и подконтрольных им лиц и террористических группировок), которые оккупировали город Мариуполь, вывозят в неизвестном направлении и используют по своему усмотрению без законных оснований имущество комбината», — сказано в заявлениях.

Предприятия отмечают, что факты вывоза имущества подтверждаются заявлениями оккупационных властей и коллаборантов о возобновлении работы Мариупольского порта для вывоза металлопродукции и зерна, а также трекинговых данных морского судна, зарегистрированного в РФ, которое доставило краденый металл в порт Ростова-на-Дону. Ущерб комбинатов от кражи продукции составляет десятки миллионов долларов, подчеркнули в пресс-службе «Метинвеста».

Комбинаты просят правоохранительные органы внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении военными формированиями РФ, а также подконтрольными им лицами или представителями подконтрольных им террористических группировок уголовного правонарушения, предусмотренного статьями 185 и 186 Уголовного кодекса Украины (кража и грабеж).

Как известно, во второй половине мая оккупантам удалось возобновить работу Мариупольского морпорта. После чего они начали массово вывозить готовую металлопродукцию на территорию РФ.