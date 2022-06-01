В Николаеве полицейские задержали 29-летнего мужчину, который по почте получил наркотики

Во вторник, 7 июня, оперативники Управления по борьбе с наркопреступностью Николаевской области ДБН НПУ совместно со следователями Николаевского районного управления полиции в ходе отработки оперативной информации задержали 29-летнего мужчину, получившего в почтовом отделении посылку, в которой находились полиэтиленовые пакеты с наркотическим веществом.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Во время осмотра полицейские изъяли у него пакеты с наркотическим веществом канабис, общим весом почти 500 граммов. Запрещенные вещества мужчина заказывал через Интернет-сеть.

В настоящее время следователи проводят досудебное расследование уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 309 УК Украины, а это незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта.

За указанное уголовное правонарушение злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.

Изъятое правоохранители направили на проведение экспертных исследований, по результатам которых в отношении правонарушителей будут приняты дальнейшие процессуальные решения.