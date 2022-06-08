В Украине арестовали имущество предприятий россии и беларуси более чем на 600 миллионов гривен

Офисом Генерального прокурора обеспечено наложение ареста на 420 железнодорожных вагонов стоимостью свыше 500 миллионов гривен и товарно-материальные ценности на сумму свыше 130 миллионов гривен, принадлежащих предприятиям рф и рб.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

В ходе досудебного расследования установлено, что должностными лицами российских и белорусских предприятий в 2022 году ввезены на территорию Украины железнодорожные вагоны вместе с товарами, которые использовались с нарушением таможенного законодательства Украины.

«В целях обеспечения сохранности указанного имущества как вещественных доказательств и их возможной конфискации в дальнейшем Офисом Генерального прокурора на основании решений следственных судей Шевченковского районного суда г. Киева наложены аресты. Ориентировочная стоимость арестованного имущества составляет более 600 миллионов гривен. В настоящее время товарно-материальные ценности – удобрения и металлические катанки на сумму свыше 130 миллионов гривен уже переданы в управление АРМА», - говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществляется Бюро экономической безопасности по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).