Николаевская полиция выдворила из Украины гражданина Молдовы, который отсидел за разбой и освободился

Миграционная полиция и Государственная миграционная служба выдворили из Украины 24-летнего уроженца Молдовы, который недавно освободился из колонии.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Мужчину задержали 17 февраля. Он отбывал наказание за разбойное нападение и освободился. После этого его поместили в «Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине». Во исполнение решения Вознесенского горрайонного суда иностранца выдворили из Украины.