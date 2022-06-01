Николаевская полиция выдворила из Украины гражданина Молдовы, который отсидел за разбой и освободился

Миграционная полиция и Государственная миграционная служба выдворили из Украины 24-летнего уроженца Молдовы, который недавно освободился из колонии.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
Мужчину задержали 17 февраля. Он отбывал наказание за разбойное нападение и освободился. После этого его поместили в «Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине». Во исполнение решения Вознесенского горрайонного суда иностранца выдворили из Украины.
«После освобождения из колонии он мог продолжить совершать уголовные правонарушения на территории области. Полицейские обратились в Управление государственной миграционной службы с представлением о его принудительном выдворении. Мужчину доставили в пункт пропуска «Старокозачье», откуда он был выдворен за пределы государства. В течение пяти лет ему запрещен въезд в Украину», - отмечено в сообщении.