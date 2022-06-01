Руководство политической партии «Наш край» задержали за «продажу» за $2,5 миллиона «проходного» места в Раду

Главу политической партии и руководителя ее территориальной ячейки партии задержали за продажу за 2,5 миллиона долларов США «проходного» места в избирательном списке в ВРУ.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, СБУ и полиции.

По данным следствия, глава политпартии, действуя в сговоре с главой территориальной ячейки этой же партии, требовали у предпринимателя передать им 2,5 миллиона долларов США за включение его в «проходную» часть списка политической партии на выборах в ВРУ для получения таким образом мандата народного депутата.

Также за эти деньги они обещали ему назначение на должность советника председателя правления ЧАО «Киевводоканал». Эта должность должна стать для предпринимателя «успешным» стартом его политической карьеры.

Средства должны были передаваться подельникам согласно графику, который составил глава партии. Сумма первого транша составила 50 тысяч долларов США.

В ходе контроля за совершением преступления глава политической партии и руководитель ее территориального отделения задержан в порядке статьи 208 УПК Украины при получении первой части средств.

По месту работы задержанных проведены обыски.

В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения им о подозрении по фактам мошенничества и злоупотребления влиянием (часть 4 статьи 190, часть 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины).

В сообщениях ведомств не указаны имена фигурантов и название партии, но на фото можно рассмотреть символику партии «Наш край». По состоянию на 2021 год партию возглавляют три сопредседателя: Александр Мазурчак, Антон Киссе и Сергей Шахов.