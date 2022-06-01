ГБР вручило подозрение двум оценщикам, занизившим стоимость акций завода «Большевик» более чем на 1 миллиард гривен

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении двум оценщикам, якобы занизившим стоимость акций завода «Большевик» более чем на 1 миллиард гривен в ходе его приватизации в прошлом году.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По версии следствия, два оценщика частной компании подделали документы и занизили рыночную стоимость 100% акций Первого киевского машиностроительного завода более чем на 1 миллиард гривен.

В рамках расследования уголовного производства по возможному злоупотреблению должностных лиц Фонда госимущества во время приватизации 27 октября 2021 года «Большевика» установлено, что переход в частную собственность произошел по заниженной стоимости и на основании поддельных документов.

Следствие считает, что отчет об оценке имущества, который использован для определения стоимости акций завода, не отвечает требованиям законодательства, что подтверждено судебными экспертизами.

Напомним, что 27 октября, Фонд государственного имущества на аукционе продал ПАО «Первый киевский машиностроительный завод» (бывший завод «Большевик»), за 1 миллиард 429 миллионов 17 тысяч гривен.

Стартовая цена завода составляла 1,39 миллиарда гривен, в торгах участвовали три участника. Наибольшую цену предложила компания «Дженерал Коммерс» - 1 миллиард 429 миллионов 17 тысяч гривен.

Глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко заявил, что ПАО «Первый киевский машиностроительный завод» (бывший завод «Большевик») продали на аукционе по рыночной цене, а небольшую разницу стартовой и конечной стоимости он объяснил процедурой «Большой приватизации».

Также сообщалось, что Государственное бюро расследований сообщило об аресте 100% акций приватизированного в конце 2021 года киевского завода «Большевик».