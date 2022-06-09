В Николаеве отправили под суд экс-чиновника АМПУ, который вымогал взятку с фирмы по швартовке судов

В отношении бывшего начальника отдела морских операций Николаевского филиала ГП «Администрация морских портов Украины» направлен в суд обвинительный акт по факту просьбы и принятия предложения получения неправомерной выгоды (часть 1 статьи 368 Уголовного кодекса Украины).
Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.
«Следствием установлено, что должностное лицо выражало просьбу в предоставлении неправомерной выгоды в размере 54 тысяч гривен за не создание препятствий в работе субъекта хозяйствования по предоставлению услуг по швартовке судов, которые заходили в акваторию Николаевского морского порта», – говорится в сообщении.