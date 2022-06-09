Житель Николаевщины предстанет перед судом за смертельное избиение своей матери

63-летнего жителя села Черталка Вознесенского района отдали под суд по обвинению в смертельном избиении своей матери.

Об этом сообщили в Вознесенской окружной прокуратуре.

Досудебным расследованием установлено, что 24 февраля между потерпевшей и ее сыном возникла ссора на бытовой почве, в ходе чего, пьяный мужчина нанес своей матери множественные удары кулаками и ногами в область головы, грудной клетки и конечностей. В результате полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте.

Злоумышленник находится под стражей.

За преступление по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.