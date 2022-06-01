СБУ разоблачила жителя Умани, который пытался продать партию военной формы на ₴2 миллиона

В Черкасской области СБУ разоблачила мужчину, который присвоил и продавал военную амуницию, предназначенную для ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По данным следствия, преступную схему продажи военной амуниции и снаряжения организовал бывший военный, житель Умани.

Эти категории товаров производились на украинских предприятиях исключительно для нужд ВСУ и были «не для продажи». Тем не менее, злоумышленник незаконным путем наладил связи с производственными цехами. И таким образом партия формы и защитного снаряжения на общую сумму более двух миллионов гривен вместо армии попала к нему.

Мужчина продавал эти товары волонтерам, мобилизованным местным жителям, а также через онлайн-площадки.

Во время обысков в его домовладении и гараже, оборудованном под склад, правоохранители изъяли свыше 500 комплектов военной формы; берцы и другую обувь; бафы, балаклавы, головные уборы; маскировочные костюмы и костюмы химической защиты; партию плитоносок и другое военное снаряжение.

В рамках уголовного производства по статье 198 («Приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем») Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных.

СБУ готовит изъятые товары для передачи на нужды украинской армии.