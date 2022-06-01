На Одесчине отдали под суд разбойников, которые отобрали у переселенцев из Николаева ₴750 тысяч и автомобиль

Четырех жителей Одесской области отдали под суд за совершенное в условиях военного времени разбойное нападение на переселенцев из Николаева.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

По данным следствия, обвиняемые, с целью наживы в период военного положения, напали на двух переселенцев из Николаева, находившихся в автомобиле, припаркованном на одной из улиц Измаила.

Нападающие, угрожая пострадавшим огнестрельным оружием, вытащили их из салона авто, повалили на землю и начали наносить удары прикладом, а также ногами по голове и другим частям тела, требуя передать им средства и ценные вещи.

Запугивая применением оружия, подозреваемые присвоили средства и ценные вещи потерпевших на общую сумму почти 750 тысяч гривен и скрылись с места преступления на их автомобиле.

Обвиняемые находятся под стражей.