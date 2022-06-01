Директора Ивано-Франковского облавтодора задержали за вымогательство ₴215 тысяч

В Ивано-Франковске задержан директор облавтодора за вымогательство и получение крупной неправомерной выгоды (часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, директор государственного предприятия «Ивано-Франковский облавтодор» требовал от предпринимателя 215 тысяч гривен за передачу в аренду земельного участка, который находился на балансе предприятия.

За эти деньги чиновник гарантировал содействовать передаче земли под автомобильную стоянку.

При получении части неправомерной выгоды – 100 тысяч гривен мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения ему о подозрении.

Разоблачение противоправной деятельности прокуроры проводили совместно с работниками управления стратегических расследований в Ивано-Франковской области ДСР НП Украины и следователями ГУ НП в области.