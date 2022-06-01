Полиция изъяла у двоих жителей Николаева наркотики и гранаты

В Николаевском районе полиция изъяла у двоих подозреваемых наркотики и гранаты.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

В полиции получили информацию, что двое мужчин хранят наркотики. После этого к ним с обысками пришли оперативники управления по борьбе с наркопреступностью и следователи отделения полиции №8 при процессуальном руководстве окружной прокуратуры.

У мужчин возрастом 46 и 37 лет полицейские изъяли разнообразные колбы, пробирки, бутылки, электронные весы и почти 100 граммов прекурсоров, предназначенных для изготовления амфетамина, каннабис, а также две гранаты РГД-5.

Все изъятое направили на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о сообщении мужчинам о подозрении.