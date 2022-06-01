Суд в Нидерландах провел последнее заседание по делу о сбитом «Боинге» в небе над Донбассом

В Нидерландах завершилось последнее судебное заседание по делу о гибели рейса «Малайзийских авиалиний», сбитого пророссийскими террористами в небе над Донбассом в июле 2014 года.

Об этом сообщили в Twitter Объединенной международной группы по уголовному расследованию MH17.

«Сегодня был последний день суда по MH17. Объявление приговора ожидается в ноябре или декабре 2022 года», - отмечают в сообщении.

На заседаниях 9 и 10 июня в суде выступала защита одного из четырех обвиняемых – россиянина Олега Пулатова, пытаясь представить аргументы стороны обвинения.

Как сообщает NOS, Пулатов в финальном слове продолжал отрицать свою вину и настаивал, что и после семи лет расследования «до сих пор до конца не понятно, что произошло».

Рассмотрение дела в Окружном суде Гааги длится с марта 2020 года.

Как известно, «Боинг-777» малазийских авиалиний, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли. Международное расследование установило, что ракета, которой был сбит лайнер, была выпущена на подконтрольной боевикам территории, а установка «Бук», из которой стреляли – ввезена из России.

Российская Федерация отрицает свою причастность к уничтожению этого самолета. При этом главы МИД стран G7 требовали привлечь РФ к ответственности за сбитый «Боинг».

24 мая 2018 года эксперты совместной следственной группы (JIT) заявили, что пассажирский лайнер рейса МН17 Малазийских авиалиний в июле 2014 года над Донбассом сбила ракета, выпущенная зенитно-ракетным комплексом Бук 53-й бригады ПВО российской армии, который был доставлен на захваченную территорию Украины из Курска.

На суде в Гааге в июле 2020 года представили новые доказательства запуска ракеты из установки «Бук». Были заслушаны очередные записи переговоров боевиков, которые на сегодня являются наиболее конкретными уликами против четверых фигурантов.