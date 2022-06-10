На Львовщине спецназ полиции штурмовал жилище наркоторговцев

Во Львовской области полиция задержала троих участников группировки, которая продавала наркотики через интернет.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

В состав преступной группы входило шесть человек. Злоумышленники распространяли наркотики через интернет-магазины, предварительно получая деньги на электронные кошельки, а поставлял им «товар» 28-летний житель Киева. ОПГ продавала каннабис, псилоцибиновые грибы, кокаин, марки LSD, MDMA и разнообразные наркосодержащие таблетки. Такой «бизнес» приносил каждому члену группы более 200 тысяч гривен дохода ежемесячно.

Поставщик и еще два фигуранта задержаны, им сообщили о подозрении и избрали меру пресечения – содержание под стражей.