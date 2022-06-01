В Киева чиновник Генштаба устроил стрельбу прямо возле десткой площадки – его отстранили от должности и начали расследование

Алексей Резников Министр обороны Алексей Резников приказал начать служебное расследование в отношении чиновника Генштаба, применившего оружие в спальном районе Киева.

Об этом он сообщил в Facebook.

«В пятницу в Киеве случился эпизод, на который мне хотелось немедленно отреагировать не только как министру и гражданину, много лет выступающему за легализацию и надлежащее упорядочение оборота оружия. А как отцу и дедушке… Если в установленном порядке подтвердятся факты, что в результате действий должностного лица была угроза наступления тяжелых последствий, а именно риск для жизни и здоровья ребенка, будет сделано все для справедливого наказания. Когда человек на военной должности, имея погоны и одетый в форму, применяет свое оружие в спальном районе столицы – будет реакция», - написал Резников.

По словам Резникова, этот военнослужащий – чиновник Генштаба, руководитель одного из управлений. На время расследования он отстранен.

Министр создал специальную комиссию во главе с заместителем Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенантом Евгением Мойсюком.

Резников не предоставил никакой дополнительной информации. Пока неизвестно, в чем именно заключался инцидент и когда он произошел.

В то же время, по информации советника главы МВД Антона Геращенко, виновник инцидента в ходе бытового конфликта во дворе многоэтажного дома стрелял в воздух из табельного оружия рядом с детской площадкой.