На Запорожье СБУ разоблачила мошенников, требовавших деньги за «освобождение родственников из плена» - стоимость услуг достигала 200 тысяч гривен

Служба безопасности Украины на Запорожье заблокировала мошенническую схему «Ваш родственник в плену!». Злоумышленники звонили родным и близким воинов ВСУ и за деньги предлагали «помощь» в якобы их освобождении.

Об этом сообщает СБУ в Telegram-канале.

Отмечается, что среди псевдоуслуг, которые мошенники предлагали родственникам якобы пленных воинов, были:

- телефонный разговор с «пленником» – от 10 до 50 тысяч гривен; - освобождение из «плена» – от 50 до 200 тысяч гривен; - перевозка тела «погибшего» – до 10 тысяч гривен.

Ни одно из таких обещаний злоумышленники, конечно, не могли выполнить. Так что после получения денег они просто исчезали из связи.

Установлено, что организатор схемы – мужчина, ныне находящийся во временно оккупированном Мариуполе на Донетчине. Он недавно вышел из тюрьмы. У злоумышленника была сообщница в Запорожье, которую уже задержали спецназовцы СБУ.

В ведомстве призвали украинцев: в случае, если вы или ваши знакомые попали в ситуацию, когда неизвестные требуют деньги за «освобождение» родственника из плена, немедленно обращайтесь в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных по телефонам +38 067 650-83- 32, +38 098 087-36-01 или электронному адресу united.centre.ssu@gmail.com.