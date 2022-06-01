В Донецкой области СБУ задержала 18-летнюю девушку, которая по собственной инициативе передавала спецслужбам рф координаты мест дислокации ВСУ

В Бахмуте СБУ задержала 18-летнюю местную жительницу, которая по собственной инициативе сдавала российским захватчикам координаты мест дислокации ВСУ.

Об этом сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

По данным следствия, в течение мая - июня 2022 года 18-летняя гражданка Украины по собственному желанию сотрудничала с представителем одного из силовых ведомств страны-агрессора. С помощью интернет-приложений подозреваемая передавала оккупантам координаты мест дислокации военнослужащих и военной техники Вооруженных Сил Украины на территории города Бахмута.

Правоохранителями зафиксировано 14 фактов передачи российским захватчикам указанных данных.

«10 июня 2022 года женщина задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры ей сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей», - говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществляется СО 2 управления (с дислокацией в городе Мариуполь Донецкой области) ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.