Под Харьковом задержали российского агента, который «сдавал» позиции ВСУ - ему грозит до 12 лет тюрьмы

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, который «сдавал» врагу позиции украинских военных в Харьковской области.

Об этом СБУ сообщила в своем Telegram-канале.

Нарушителем оказался местный житель, которого вражеские спецслужбы завербовали через Интернет.

«По заданию своего куратора мужчина фиксировал места дислокации подразделений ВСУ и других военных формирований на территории области. Среди прочего врага интересовали координаты блокпостов и военные укрепления. Спецназовцы СБУ задержали предателя, когда он ехал выполнять очередную задачу», - сказано в сообщении.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ).

Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.