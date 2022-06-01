Под Харьковом задержали российского агента, который «сдавал» позиции ВСУ - ему грозит до 12 лет тюрьмы

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, который «сдавал» врагу позиции украинских военных в Харьковской области.
Об этом СБУ сообщила в своем Telegram-канале.
Нарушителем оказался местный житель, которого вражеские спецслужбы завербовали через Интернет.
«По заданию своего куратора мужчина фиксировал места дислокации подразделений ВСУ и других военных формирований на территории области. Среди прочего врага интересовали координаты блокпостов и военные укрепления. Спецназовцы СБУ задержали предателя, когда он ехал выполнять очередную задачу», - сказано в сообщении.
Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ).
Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.