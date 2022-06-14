Полиция задержала сутенера, который организовал сеть борделей в Крыму и пытался сбежать из Украины

На границе с Польшей полиция задержала 40-летнего подозреваемого в организации борделей, сутенерстве, отмывании денег и коллаборационной деятельности.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

В январе полицейские прекратили преступную деятельность организованной группы, участники которой создали сеть мест разврата в Украине. Организатор – гражданин Украины, житель Днепра – получил паспорт гражданина рф, распространил сеть борделей за границей и во временно оккупированном Крыму, а также зарегистрировал предприятия-прикрытия. Таким образом, злоумышленник также платил налоги стране-агрессору.

В январе этого года организатора группировки поместили под стражу, но он внес залог и оказался на свободе. Подозреваемый предпринял несколько попыток сбежать в Польшу и был задержан в пункте пропуска.

Фигуранта доставили в Киев, суд снова избрал ему меру пресечения под стражей с возможностью внесения залога.