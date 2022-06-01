Паре, публично занимавшейся сексом на пляже в Одессе, грозит уголовная ответственность и тюремный срок

Одесские полицейские объявили о подозрении иностранцу и украинке, которые в общественном месте в присутствии людей занимались оральным сексом.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

«Девушка с мужчиной в общественном месте в присутствии людей удовлетворили свои сексуальные желания, чем совершили грубое нарушение общественного порядка, сопровождавшееся исключительным цинизмом, сочетающимся с демонстративным пренебрежением к общепринятым нормам морали, проявлением бесстыдства и грубой непристойности», - говорится в сообщении.

Очевидцы происшествия сняли это на видео, которое правоохранители обнаружили в ходе мониторинга пабликов и новостных сайтов. Установив место съемки, полицейские быстро разыскали правонарушителей. Им объявили подозрение по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса («Хулиганство»).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы сроком до четырех лет.

Напомним, после того, как видео появилось в сети, героям видеоролика выдали повестки в территориальные центры комплектования и социальную поддержку.