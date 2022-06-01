Николаевец заказал у девушки SMM-услуги и, угрожая столовым ножом, отобрал деньги – его задержали в течение часа

В Николаеве полицейские в течение часа задержали мужчину за разбойное нападение на женщину.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Вечером 13 июня в отделение полиции №3 Николаевского райуправления полиции поступило сообщение от 22-летней девушки о том, что на нее совершил нападение неизвестный мужчина.

По словам потерпевшей, она является SMM-менеджером и занимается маркетингом в социальных сетях. Помогает клиентам вести и рекламировать их страницы.

Со злоумышленником девушка договорилась о рабочей встрече, чтобы обсудить условия ведения страницы якобы его тату салона. В ходе общения мужчина предложил девушке пройтись, чтобы осмотреть местность для будто бы будущей фотосессии, но напал на нее и начал угрожать ножом, требуя отдать деньги.

Принятыми мерами полицейские разыскали и задержали злоумышленника в течение часа. Им оказался 33-летний житель областного центра, который только полгода назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за ограбление.

Наряд патрульных доставил нападавшего в отделение полиции, где следователи задержали его в порядке статьи 208 УПК Украины. У мужчины изъяли нож, которым он угрожал потерпевшей.

По указанному факту следователи начали уголовное производство по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»). Учитывая, что в условиях военного положения усилена уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе по статье 187, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

При процессуальной поддержке прокуратуры задержанному следователи сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается следствие.