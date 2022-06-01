В Одессе мужчина напал с ножом на женщину, которая пыталась его соблазнить на глазах у гражданской жены

Полиция в Одессе задержала мужчину, который нанес несколько ударов ножом своей знакомой за попытку последней соблазнить его на глазах у гражданской жены.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

Событие произошло в лесополосе на Овидиопольской дороге, где правонарушитель вместе с сожительницей и их общей подругой устроили пикник. Злоумышленник несколько раз ударил приятельницу ножом, когда она начала его обольщать и устроила ссору с его гражданской женой.

Пострадавшую без сознания недалеко от проезжей части обнаружил автомобилист и вызвал «скорую». Медики госпитализировали женщину с проникающими ранениями печени и почки и внутренним кровоизлиянием и сообщил об этом в полицию.

Выяснив обстоятельства происшествия, оперативники отделения полиции № 3 Одесского районного управления полиции № 1 обследовали лесопосадку и наконец в нескольких километрах от места совершения преступления задержали правонарушителя.