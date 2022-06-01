В Одессе ДСР раскрыл злоумышленников, которые организовали незаконную схему пересечения границы для военнообязанных

В Одессе два злоумышленника обещали мужчинам, которые пытаются избежать мобилизации, за определенную сумму организовать основания для их выезда за границу. Они предоставляли уклоняющимся поддельные документы об их непригодности к военной службе и о снятии с военного учета.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

В понедельник, 13 июня, полицейские задержали одного из участников группы при получении средств. Кроме денег, с места задержания правоохранители изъяли поддельные документы.

Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Материалы по отношению к другому участнику выделены в отдельное производство.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины») Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.

За незаконное пересечение государственной границы предусмотрена ответственность - лишение свободы на срок от семи до девяти лет.

Процессуальное руководство уголовного производства осуществляется Одесской специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере.