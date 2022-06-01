СБУ арестовала активы белорусской топливной компании, которая финансировала агрессию россии

По инициативе СБУ и по ходатайству прокуратуры арестовали активы белорусской топливной компании, причастной к финансированию агрессии россии, на 20 миллионов гривен. Прокуратура передала активы в управление АРМА.

Об этом сообщают пресс-службы Киевской городской прокуратуры и СБУ.

Среди арестованных активов - корпоративные права и банковские счета общей стоимостью почти 20 миллионов гривен: корпоративные права более чем на 3 миллиона гривен и более 17 миллионов гривен денежных средств.

По данным СБУ, эта сеть специализируется на оптовой торговле разными видами топлива.

За последний год она экспортировала в Украину товаров на почти 20 миллиардов гривен. Компания имела среди учредителей белорусские государственные предприятия, закупала сырье в рф и уплачивала налоги в бюджеты обеих стран.

«Учитывая это, сеть имеет непосредственное отношение к финансированию агрессии россии против Украины», - говорится в сообщении.

Все арестованные активы переданы в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

В СБУ добавили, что разоблачение и документирование преступной деятельности проводилось в рамках уголовного производства по двум статьям УК: ч. 2 ст. 110-2 и ч. 5 ст. 191.